Зеленскому на учениях ВСУ в Ровенской области показали американские ракеты Javelin и Stinger

16 февраля Зеленскому на полигоне, где проходят учения ВСУ, показали присланные западными партнерами виды вооружений. Фото: Минобороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду 16 февраля во время поездки в Ровенскую область посетил полигон, где проходят учения украинских вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

«Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Владимир Зеленский проверил ход тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений «Заметіль-2022», - говорится в сообщении.

Зеленскому показали противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и другие образцы вооружений, которые Украине передали иностранные партнеры.

Сообщается, что на учениях в Ровенской области ВСУ отрабатывали «ведение боевых действий в пограничной полосе по срыву организованного выдвижения условного противника и его уничтожению». Активно применялась боевая авиация, беспилотные авиационные комплексы, в том числе Bayraktar, и другое вооружение.

Ранее Зеленский заявил, что не заметил отхода российских войск из регионов, граничащих с Украиной, на места постоянной дислокации после окончания учений.

Сообщалось, что президент Украины подписал указ о проведении Дня единения в среду 16 февраля. На этот день президент США Джо Байден «назначил» гипотетическое «вторжение» России в Украину. Подробности читайте здесь на kp.ru.