Пентагон: США передали России информацию о "взаимодействии" самолетов над Средиземным морем Фото: REUTERS

Соединенные Штаты направили России информацию в связи с недавним "взаимодействием" военных самолетов в небе над Средиземным морем.

- Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями, - сообщили в пресс-службе Пентагона РИА Новости.

Кроме того, в американском ведомстве считают, что в эти выходные три самолета ВМС США P-8A подверглись "перехватам" российских самолетов.

Ранее сообщалось, что российские истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии. Там они будут принимать участие в учениях ВМФ. Как уточнили в пресс-службе Министерства обороны России, самолеты были переброшены в Сирию на фоне присутствия авианосцев НАТО в Средиземном море. Экипажи ВКС России прибыли из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тысяч километров.