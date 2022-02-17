Медведчук: власти Украины "вторжением" пытаются отвлечь людей от проблем Фото: REUTERS

На Украине депутат Верховной рады и представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что историей с "российском вторжении" украинские власти хотят отвлечь внимание населения от существующих в стране проблем.

- Я не раз говорил, что война (в данном случае надуманное вторжение) - это любимый способ власти отвлечь народ от насущных, реальных проблем. Способ отвлечь, но не причина всех бед, - написал он в среду в своем телеграм-канале.

Политик также полагает, что результате власть государства продолжает "рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а на самом деле страна еще больше погружается в экономический хаос".

- С такими управленцами и войны не нужно, - заявил Медведчук.

Напомним, накануне замсекретаря Совбеза России Михаил Попов заявлял об опасности перенасыщения Украины оружием. Он отметил, что это может вызвать "иллюзию непобедимости" как у военных чиновников этой страны, так и у представителей националистических группировок. Российская сторона уже неоднократно заявляла, что не хочет войны и не намерена ни на кого нападать.