МИД Франции: Путин сообщил Макрону о своей позиции по признанию ЛНР и ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что российский лидер Владимир уже уведомил французского коллегу Эммануэлю Макрону о своей позиции по признанию независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Дриан заверил, что Путин не намерен приниматься в расчет данную инициативу.

- Госдума РФ проголосовала "за" (обращение к Путину с предложением признать независимость ДНР и ЛНР) ... Путин заявил Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и он не будет принимать эту инициативу в расчет. Это очень хорошо, поскольку если... Минские соглашения были бы разрушены, - заявил французский министр.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин получил обращение от Госдумы с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Российский лидер заявил, что при принятии решения будет руководствоваться потребностями Донбасса. Также он отметил, что подавляющее большинство людей в России сочувствует жителям Донбасса.