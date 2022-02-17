РБК: Минтруд намерен изменить порядок выдачи пособий по безработице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением пересмотреть механизм начисления гражданам пособий по безработице.

В частности, Минтруд планирует разработать новую концепцию федерального закона "О занятости населения". Документ адаптируют к современным условиям рынка труда. На рассмотрение в Госдуму законопроект внесут в ходе осенней сессии, пишет РБК.

Также в ведомстве считают необходимым прописать статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для этой категории лиц хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также хотят ввести нормы для урегулирования вопроса доступа к пенсиям, пособиям и другим соцгарантиям.

Ранее Минтруд предложил ввести в стране новый порядок выявления людей, которые нуждаются в соцподдержке государства. Информацию о россиянах с низкими доходами или тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, будут получать по межведомственным каналам.