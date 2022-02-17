Глава Минфина США предупредила Россию о санкциях с "глобальными последствиями" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции против России в случае возможного "вторжения на Украину" будут иметь "глобальные последствия".

- Мы хотим, чтобы (санкции) влияли главным образом на Россию. И мы признаем, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия, - скзаала руководитель ведомства в интервью агентству Agence France-Presse.

Министра также добавила, что при содействии европейских партнеров готовится "пакет санкций", направленный против людей и компаний в финансовом секторе.

В января этого года Минфин США уже вводил санкции в отношении четырех граждан России, которые, как утверждает ведомство, участвовали "в контролируемой российским правительством деятельности по оказанию влияния с целью дестабилизации на Украине".

Российские спецслужбы хотели создать нестабильную обстановку "в преддверии потенциального вторжения" России, сказано в заявлении ведомства.