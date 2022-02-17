Посольство России заявило, что США продолжают «самогипноз» о неизбежности вторжения на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти продолжают заниматься «самогипнозом о неизбежности» якобы российского «вторжения» на Украину. Такое заявление сделало в четверг, 17 февраля, посольство России в Вашингтоне, отметив, что такая «антироссийская истерия» не позволяет Вашингтону объективно оценивать ситуацию на российско-украинской границе.

«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», - отмечено в заявлении российского диппредставительства.

Таким образом российские дипломаты прокомментировали высказывание пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса. В ходе интервью тот попытался уличить Москву в распространении недостоверной информации об Украине.

В российском посольстве заявили, что «раскрученный маховик антироссийской истерии» не позволяет дипломатам США смотреть на вещи объективно, а Прайс в прямом эфире телеканала почти «запустил обратный отсчет мнимому вторжению». В диппредставительстве призвали перестать подпитывать «милитаристский угар» журналистов.

Напомним, ранее Прайс заявил, что США не называли точные сроки «вторжения» России на Украину. По его словам, несостоявшееся 16 февраля «вторжение» не говорит о том, что у Вашингтона были неверные данные разведки.