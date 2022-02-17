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Здоровье17 февраля 2022 6:30

Британский профессор сообщил о шести скрытых симптомах "омикрона"

Британский профессор назвал тошноту, рвоту и диарею скрытыми симптомами омикрона
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Британский профессор сообщил о шести скрытых симптомах "омикрона"

Британский профессор сообщил о шести скрытых симптомах "омикрона"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» способен оседать в человеческом кишечнике, а не в носу, как заявляли ранее. Об этом рассказал профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study.

Как передает издание The Sun, ученный отметил, что инфицированные люди могут испытывать исключительно желудочно-кишечные симптомы, в том числе рвоту, тошноту, боль в животе, а также диарею, вздутие и изжогу.

Эксперт рекомендовал при обнаружении подобных симптомов незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать ПЦР-тест.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о скорости размножения «омикрона» в дыхательных путях. Как рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, штамм «омикрон» в нижних отделах дыхательных путей человека размножается в десять раз медленнее, чем штамм «дельта».