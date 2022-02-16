В Роспотребнадзоре рассказали о скорости размножения «омикрона» в дыхательных путях

"Омикрон" размножается в нижних отделах дыхательных путей в 10 раз медленнее, чем "дельта", заявила эксперт. Фото: preussische-ostbahn.de

Штамм «омикрон» COVID-19 в нижних отделах дыхательных путей человека размножается в десять раз медленнее, чем штамм «дельта». Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Эксперт рассказала об этом на онлайн-семинаре, посвященном профилактике, диагностике и лечению гриппа и острых респираторных инфекций.»

«В нижних отделах дыхательных путей «омикрон" практически не размножается, или размножается, но по крайней мере значительно медленнее, чем «дельта», есть данные, что в десять раз медленнее», - цитирует Пшеничную ТАСС.

В то же время скорость размножения «омикрона» в верхних отделах дыхательных путей сопоставима со скоростью размножения других штаммов коронавируса, отметила специалист.

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