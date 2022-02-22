Борис Джонсон созвал экстренное заседание британского правительства по ситуации вокруг Украины Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 22 февраля, созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Как передает корпорация BBC, на экстренном заседании, которое началось в 06:30 (09:30 мск), присутствуют начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, министр обороны королевства Бен Уоллес, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, глава Министерства иностранных дел Лиз Трасс, генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, а также заместитель премьер-министра, глава Минюста Доминик Рааб.

Уточняется, что предметом экстренного заседания станет вопрос применения санкций в отношении Москвы на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. По данным BBC, пакет ограничительных мер будет представлен в Палате общин британского парламента днем во вторник, 22 февраля.

Напомним, в минувший понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Тогда же был подписан Договор республик Донбасса о дружбе и сотрудничестве с РФ.