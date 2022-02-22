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Здоровье22 февраля 2022 8:05

Казахстан первым из зарубежных государств одобрил вакцину для подростков «Спутник М»

Препарат является «разбавленным» вариантом «Спутника V», концентрация активных веществ в нем снижена в пять раз
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Казахстан первым из зарубежных государств одобрил вакцину для подростков «Спутник М»

Казахстан первым из зарубежных государств одобрил вакцину для подростков «Спутник М»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская вакцина против коронавируса для подростков впервые одобрена за рубежом. Первой страной, разрешившей применение препарата, стал Казахстан.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о решении Министерства здравоохранения Казахстана одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте 12-17 лет», – сказано на сайте РФПИ.

Как писал сайт kp.ru, «Спутник М» был зарегистрирован Министерством здравоохранения России в ноябре 2021. Вакцина для подростков – это «разбавленный» вариант «Спутника V», концентрация активных веществ в препарате снижена в пять раз.

Испытания вакцины проходили с начала июня 2021 и подтвердили ее безопасность. Благодаря пониженной концентрации активных веществ подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.