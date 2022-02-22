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Политика22 февраля 2022 9:43

В МИД РФ заявили, что Россия пока не планирует размещать военные базы в Донбассе

Договор о сотрудничестве с ЛДНР это предусматривает, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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В МИД РФ заявили, что Россия пока не планирует размещать военные базы в Донбассе Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

В МИД РФ заявили, что Россия пока не планирует размещать военные базы в Донбассе Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Россия пока не планирует размещать в республиках Донбасса военные базы, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Пока ни о каких базах разговора не шло. При необходимости сделаем – будет сделано все, что нужно», – сказал дипломат.

По словам замглавы МИД России, договор о сотрудничестве с ДНР и ЛНР предусматривает размещение военных баз. Руденко также напомнил, что договор заключается на 10 лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ обеспечить мир в ДНР и ЛНР силами российских военных. Об этом говорится в указах о признании независимости данных территорий.

Соглашения с республиками Донбасса дают право на совместную оборону: Россия, ЛНР и ДНР могут использовать военную инфраструктуру и строить военные базы на территориях друг друга.