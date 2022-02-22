Группа журналистов попала под обстрел в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа журналистов из России, Донецкой народной республики (ДНР), а также Соединенных Штатов и Италии попали под обстрел в Донбассе под Горловкой.

Как передает Донецкое агентство новостей (ДАН) инцидент произошел неподалеку от машины, которая была взорвана утром во вторник, 22 февраля, на трассе Горловка – Донецк. «В нас стреляли из СПГ, мы укрылись в окопах старых, они затоплены водой, но живы зато. Сейчас возвращаемся все вместе. Все хорошо», - рассказал агентству фотокорреспондент Александр Гаюк.

Фотокорреспондент сообщил, что с ним были журналисты из США Патрик Ланкастер, Италии Витторио Ранжелони и России Надежда Чичерова.

Напомним, сегодня, 22 февраля, пресс-служба Народной милиции Донецкой народной республики сообщила, что украинские диверсанты взорвали автомобиль на трассе Донецк – Горловка. Как писал сайт kp.ru, в результате происшествия погибли три мирных жителя.