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Происшествия22 февраля 2022 9:46

Группа журналистов попала под обстрел в Донбассе

Сообщается, что под обстрел попала группа журналистов из ДНР, РФ, США и Италии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Группа журналистов попала под обстрел в Донбассе

Группа журналистов попала под обстрел в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа журналистов из России, Донецкой народной республики (ДНР), а также Соединенных Штатов и Италии попали под обстрел в Донбассе под Горловкой.

Как передает Донецкое агентство новостей (ДАН) инцидент произошел неподалеку от машины, которая была взорвана утром во вторник, 22 февраля, на трассе Горловка – Донецк. «В нас стреляли из СПГ, мы укрылись в окопах старых, они затоплены водой, но живы зато. Сейчас возвращаемся все вместе. Все хорошо», - рассказал агентству фотокорреспондент Александр Гаюк.

Фотокорреспондент сообщил, что с ним были журналисты из США Патрик Ланкастер, Италии Витторио Ранжелони и России Надежда Чичерова.

Напомним, сегодня, 22 февраля, пресс-служба Народной милиции Донецкой народной республики сообщила, что украинские диверсанты взорвали автомобиль на трассе Донецк – Горловка. Как писал сайт kp.ru, в результате происшествия погибли три мирных жителя.