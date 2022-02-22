Борис Джонсон заявил о скором введении санкций против России из-за признания ЛНР и ДНР Фото: REUTERS

Лондон вскоре введет ограниченный пакет санкций в отношении Москвы из-за признания Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отметив, что эти меры могут утвердить уже во вторник, 22 февраля.

Как отметил глава британского правительства, санкционные меры затронут лиц, поддерживающих «российскую военную машину». По его словам, Москва якобы продолжает подготовку к «полномасштабному вторжению» на Украину, а разработанные санкции смогут нанести тяжелый удар по экономическим интересам страны

«Боюсь, все свидетельствует о том, что президент [России Владимир] Путин действительно настроен провести полномасштабное вторжение на Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте скажем предельно ясно, что это будет совершеннейшей катастрофой», - заявил британский премьер.

Напомним, сегодня, 22 февраля, Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для того, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Как сообщалось, предметом обсуждения станет вопрос применения санкций в отношении Москвы.