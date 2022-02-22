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Политика22 февраля 2022 10:14

Зеленский не исключает разрыва дипломатических отношений с Россией

Признание Москвой независимости ЛДНР «создает юридическую основу для дальнейшей агрессии против Украины», заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Зеленский не исключает разрыва дипломатических отношений с Россией

Зеленский не исключает разрыва дипломатических отношений с Россией

Фото: REUTERS

Власти Украины рассматривают полный разрыв дипломатических отношений с Россией в связи с признанием ею независимости республик Донбасса, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге.

«Мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ», – сказал политик.

По мнению Зеленского, признание Россией независимости Донецкой и Луганской народной республик «создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины». Решение Москвы нарушает все международные обязательства, в частности резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 18 февраля 2015 года, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы республик Донбасса присутствовали при подписании, после чего расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.