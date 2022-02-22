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Политика22 февраля 2022 10:15

Зеленский уверен, что войны против Украины не будет

При этом украинский лидер отметил, что введет военное положение в случае «мощной войны»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский уверен, что войны против Украины не будет

Зеленский уверен, что войны против Украины не будет

Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом во вторник, 22 февраля, в Киеве выразил уверенность, что войны против Украины не будет.

«Относительно военного положения очень просто - это вопрос для нас понятен: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российский Федерации», - заявил украинский президент, однако отметил, что введет военное положение в случае «мощной войны» против Украины.

Зеленский также заявил, что Киев не будет рассматривать «просьбу главарей боевиков» об отводе украинские войска с контролируемых территорий Луганской и Донецкой областей.

Как писал сайт kp.ru, в своей речи Зеленский также заявил, что санкционные меры в отношении Москвы должны включать полную остановку газопровода «Северный поток – 2».