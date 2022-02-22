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Политика22 февраля 2022 10:58

Песков не стал подтверждать слухи о вводе российских сил в ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России отметил, что такое решение может быть принято при обострении ситуации
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что якобы российские миротворцы введены в Донецкую и Луганскую народную республику (ДНР и ЛНР).

Официальный представитель Кремля заявил, что не может подтвердить данную информацию, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник, 22 февраля 2022 года.

Дмитрий Песков уточнил, что решение о вводе вооруженных сил России может быть принято при обострении ситуации и прямом обращении за помощью со стороны глав ЛНР и ДНР.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственная дума РФ во вторник, 22 февраля, ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Соглашения дают право на совместную оборону. В тексте уточняется, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.