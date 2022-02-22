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Политика22 февраля 2022 11:24

Песков заявил, что "Минск-2" больше не стоит на повестке дня

Представитель Кремля отметил, что на первый план выходит обсуждение гарантий безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков заявил, что "Минск-2" больше не стоит на повестке дня

Песков заявил, что "Минск-2" больше не стоит на повестке дня

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос «Минска-2» более не стоит на повестке дня для Москвы, а на первый план выходит обсуждение гарантий безопасности.

«Вопрос «Минска-2» более не стоит на повестке дня, на первый план выходит тема гарантий безопасности для РФ», - заявил представитель Кремля во вторник, 22 февраля.

Песков оставил без комментария вопрос, связанный с позицией Москвы относительно жизнеспособности Минских соглашений с учетом мнения, высказанного ранее постпредом России при ООН Василием Небензе, который выступая на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций, заявил, что признание независимости Луганской и Донецкой народных республик никак не отражается на выполнение Минских соглашениях.

«Здесь я воздержусь от каких-либо комментариев», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский приравнял признание Москвой республик Донбасса к выходу из Минских соглашений, отметив, что Киев «ничего никому не отдаст». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киеву необходимо напомнить заявления украинских лидеров и чиновников, сделанных по поводу Минских соглашениях.