Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, Ротенбергов и Тимченко

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против России во вторник, 22 февраля 2022 года. В частности, речь идет об ограничительных мерах против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов.

Указанным российским предпринимателям запретили въезд в Британию, а также наложили арест на их возможные активы в этом государстве. Кроме того, британцам запрещено вести бизнес с принадлежащими Ротенбергам и Тимченко компаниями.

В качестве основания для введения санкций приводится решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен 22 февраля ввести ограниченный пакет санкций в отношении Москвы из-за признания Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).