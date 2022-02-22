Путин заявил, что отношения России и Украины испортились после госпереворота в 2014 году

Владимир Путин Фото: REUTERS

Отношения России и Украины испортились после госпереворота в Киеве в 2014 году, рассказал журналистам российский лидер Владимир Путин. Его слова приводит газета "Известия" в своем телеграм-канале.

"К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть, именно после госпереворота", - констатировал Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин отметил, что после госпереворота на Украине в 2014 году часть населения не смирилась с такими событиями. В частности, это те люди, которые проживали в Крыму, а также Донецкой и Луганской народных областях.

Президент России также заявил, что новая военная стратегия Украины полностью посвящена противостоянию с Россией, а Киев пытается втянуть в этот процесс другие государства.