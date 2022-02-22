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Экономика22 февраля 2022 13:34

Медведев предрек рост цен на газ в Европе до 2 тысяч евро в случае отказа от "Северного потока - 2"

Так зампредседателя Совбеза РФ отреагировал на решение Шольца об остановке сертификации газопровода
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Медведев. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение канцлера Германии Олафа Шольца об остановке сертификации газопровода "Северный поток – 2".

"Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа", - написал Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

Как ранее писал сайт kp.ru, Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" в ближайшее время будет остановлена. По его словам, Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания.

Напомним, решение связано с тем, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Это вызвало разочарование западных политиков, в том числе Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.