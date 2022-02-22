Кулеба попросил Европу «забрать Украину к себе»

Дмитрий Кулеба попросил Европу, чтобы та "забрала себе" Украину. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал немедленно принять страну в ЕС. Об этом он заявил во вторник 22 февраля на брифинге.

Кулеба заявил, что вступление Украины в Евросоюз – лучшее стратегическое решение, которое может принять Европа и попросил ЕС отбросить скептицизм и колебания по этому поводу. По словам Кулебы, Европа должна предоставить Украине хотя бы «обещание членства в ЕС».

«Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС», - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины попросил Европу «забрать Украину себе»

«Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа - это в буквальном смысле забрать Украину себе», - цитирует Кулебу РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных стран честно ответить, примут ли Украину в ЕС и НАТО. Об этом он заявил, выступая 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Подробности здесь на kp.ru.

В 19.00 по московскому времени генсек НАТО Столтенберг даст брифинг по итогам экстренного заседания комиссии НАТО-Украина, которое проходит во вторник 22 февраля.