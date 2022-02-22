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Политика22 февраля 2022 15:20

Экстренное заседание комиссии НАТО-Украина проходит в Брюсселе 22 февраля

Генсек НАТО Столтенберг даст брифинг по итогам заседания комиссии НАТО-Украина
Мария ПАВЛОВА
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Столтенберг проведет брифинг после экстренного заседания комиссии НАТО-Украина.

Столтенберг проведет брифинг после экстренного заседания комиссии НАТО-Украина.

Фото: REUTERS

В Брюсселе во вторник 22 февраля проходит экстренное заседание комиссии НАТО-Украина. Об этом сообщили в пресс-службе альянса. Поводом для заседания стало решение России признать суверенитет республик Донбасса. После заседания запланирован брифинг генерального секретаря НАТО Столтенберга.

«Во вторник, 22 февраля 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для средств массовой информации в штаб-квартире НАТО после экстренного заседания комиссии Украина – НАТО», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter пресс-секретаря альянса Оаны Лунгеску.

Сообщается, начало брифинга Столтенберга запланировано на 17.00 (19.00 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что Лондон выразил официальный протест послу России из-за «подрыва суверенитета Украины». Подробности читайте здесь на kp.ru.