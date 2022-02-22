Британия введет санкции против депутатов и сенаторов, голосовавших за признание ДНР и ЛНР

Здание МИД Великобритании. Фото: твиттер внешнеполитического ведомства Великобритании

Великобритания введет санкции против российских депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР. Об этом говорится в заявлении британского министерства иностранных дел (МИД).

Лондон считает это "грубым нарушением территориального суверенитета Украины", а также предупреждает о других ограничениях против России, если страна "не отойдет от края".

В частности, МИД Британии заявил, что страна оставляет за собой право введения санкций на суверенный долг РФ, а также сотрудничество с российскими компаниями.

"Мы ограничим возможности российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим частично экспорт высоких технологий и сильнее изолируем российские банки от глобальной экономики", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против России во вторник, 22 февраля 2022 года. В частности, речь идет об ограничительных мерах против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов.