Совет Федерации разрешил использовать армию в ДНР и ЛНР

Совет федерации разрешил использование вооруженных сил России за пределами страны. Фото: REUTERS

Совет Федерации разрешил использовать российские вооруженные силы на территории ДНР и ЛНР. Такое решение принято во вторник 22 февраля. Решение было принято единогласно, воздержавшихся и проголосовавших против среди сенаторов не было.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что это будут миротворческие силы.

"Давая согласие на использование Вооруженных сил, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик", - сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны РФ Николай Панков объяснил, чем мотивирована необходимость использования российских вооруженных сил на территории Донбасса. Панков заявил, что Киев по сути ведет военные действия против ДНР и ЛНР, он обратил внимание на положение гражданского населения Донбасса. Подробности здесь.