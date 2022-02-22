Минобороны РФ заявило о необходимости взять под защиту жителей Донбасса

Замминистра обороны РФ Николай Панков объяснил, почему Россия должна защитить жителей Донбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков объяснил, чем мотивирована необходимость использования российских вооруженных сил на территории Донбасса. Об этом Панков сказал во вторник 22 февраля на заседании Совета Федерации после того, как зачитал обращение президента к Совфеду о разрешении на использование российской армии за рубежом.

Панков заявил, что Киев по сути ведет военные действия против ДНР и ЛНР.

«По сути Киев уже ведет военные действия, нагло и безнаказанно. Артиллерийские обстрелы нарастают день ото дня. Они ведутся по всем направлениям, достигая до 2000 снарядов в день, из них 316 из тяжелых видов вооружения, запрещенных Минскими соглашениями. Активно работают диверсионные группы», - сказал заместитель министра обороны.

Николай Панков обратил внимание на положение гражданского населения республик Донбасса, которому пришлось эвакуироваться в связи с обострением обстановки в регионе.

«Количество беженцев, женщин, детей, стариков только в последние дни покинувших свой кров, только в последние дни составило около 100 тысяч человек. В том числе 29 865 детей. В этой связи процитирую слова министра обороны, сказанные на вчерашнем заседании Совета безопасности: «Нам не оставили выбора», - сказал Панков.

Заместитель министра напомнил, что президент Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

«В соответствие с указанными договорами РФ будет содействовать защите территориальной целостности и суверенитета этих государств, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру, нарушения мира и противодействия актам агрессии», - резюмировал Панков.

Совет Федерации разрешил использовать армию за пределами территории России. Подробности здесь.