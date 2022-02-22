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Экономика22 февраля 2022 16:20

Глава МИД Германии Бербок заявила о заморозке "Северного потока - 2"

Решение принято в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Анналена Бербок

Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Правительство Германии заморозило проект "Северный поток - 2", заявила глава министерства иностранных дел (МИД) ФРГ Анналена Бербок во вторник, 22 февраля 2022 года, перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Париже.

Правительство ФРГ заморозило проект "Северный поток — 2", Россия должна почувствовать последствия за свои действия, заявила глава МИД ФРГ.

"Немецкое правительство прямо сейчас заморозило "Северный поток — 2", - подчеркнула Бербок. - Мы всегда говорили, что "Северный поток — 2" также является частью мер".

Она отметила, что это не единственная санкция в отношении России. По словам министра иностранных дел Германии, в процессе оформления в настоящее время также находятся индивидуальные и экономические ограничения.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение канцлера Германии Олафа Шольца об остановке сертификации газопровода "Северный поток – 2". По его словам, это грозит Европе ценами на газ до 2000 евро за тысячу кубометров.