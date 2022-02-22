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Политика22 февраля 2022 16:36

Путин заявил о готовности использовать вооруженные силы РФ в ЛНР и ДНР

Об этом говорится в Договорах о дружбе и сотрудничестве России с ДНР и ЛНР
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова в случае необходимости использовать вооруженные силы для оказания военной помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

По его словам, это говорится в ратифицированных Договорах о дружбе и сотрудничестве, которые подписаны Россией, ДНР и ЛНР.

"Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь", - аргументировал российский лидер.

Напомним, договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками содержат целый ряд тезисов о взаимодействии между участниками соглашений.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.