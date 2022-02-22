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Политика22 февраля 2022 15:52

Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Документ содержит ряд тезисов о взаимодействии между участниками соглашений
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 22 февраля 2022 года.

Напомним, договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками содержат целый ряд тезисов о взаимодействии между участниками соглашений.

В том числе, они касаются защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности, совместного противодействия актам агрессии и военной помощи, размещения военных баз на территории союзников и совместной охраны государственных границ.

Подробнее о содержании документов можно узнать в публикации по ссылке.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственная дума России ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.