Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 февраля 2022 16:47

Путин: я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас

Президент отметил, что предсказывать какую-то конкретную канву действий вообще не возможно
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (33)Комментарии (33)(33)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Договор о дружбе и сотрудничестве России с Донецкой и Луганской народными республиками не предусматривает мгновенного ввода российских войск в Донбасс.

"Во-первых, я не сказал, что войска пойдут туда прямо сейчас, - подчеркнул Владимир Путин на пресс-конференции во вторник, 22 февраля 2022 года. - Второе - предсказывать какую-то конкретную канву действий вообще не возможно. Это зависит от ситуации".

Российский лидер добавил, что добро не должно быть бессильным - оно должно иметь возможность себя защищать.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же брифинга Владимир Путин заявил, что Россия готова в случае необходимости использовать вооруженные силы для оказания военной помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

По его словам, это говорится в ратифицированных Договорах о дружбе и сотрудничестве, которые подписаны Россией, ДНР и ЛНР.