Заболевшая коронавирусом Татьяна Доронина не хотела ложиться в больницу из-за кошек Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Татьяна Доронина не смогла уберечься от коронавируса. Знаменитая актриса попала в Центральную клиническую больницу. Туда она попала из санатория в Барвихе, в котором проживала последнее время.

Примечательно, что народная артистка СССР долго не хотела отправляться на лечение. А причина в ее питомцах.

- Когда подтвердился ковид, она ни в какую не соглашалась лечь в больницу, пришлось уговаривать. Согласилась только при одном условии, если две ее кошечки будут пристроены. Как я понимаю, именно кошки (а у Татьяны Васильевны кот и кошка) останавливали ее, - сказал сайту mk.ru гендиректор МХАТ Владимир Кехман.

Проблема с животными разрешилась положительно. Питомцев пристроили к начальнику планово-экономического отдела, с животными все в порядке, а хозяйка спокойно легла в больницу.

Сейчас здоровью актрисы ничего не угрожает и ее уже 22 февраля хотели перевести из больницы обратно в санаторий, но врачи попросили пациентку остаться до конца недели. Чтобы точно убедиться, что ее состоянию ничего не угрожает.