Татьяна Доронина попала в больницу с коронавирусом

Татьяна Доронина. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Оказывается, Татьяна Доронина находится в больнице уже несколько дней. У 88-летней народной артистки СССР был положительный тест на коронавирус.

Учитывая возраст актрисы, ее состояние осложняется сопутствующими заболеваниями. Как сообщает телеграм канал Mash, у нее поражение легких на 20% справа и на 16% слева, но медики отмечают положительную динамику по КТ — предыдущая томография выявила более высокую степень поражения.

Звездная пациентка эмоционально нестабильна, поэтому врачи применяют седативные препараты. Иначе говоря, успокоительные. Собственно, после того как в больнице Доронина включила «великую актрису», новость о ее госпитализации и просочилась в СМИ. Мы позвонили личному помощнику Татьяны Васильевны, чтобы узнать, как она себя чувствует сегодня.

- Татьяна Васильевна не разрешает мне давать никакую информацию, - сказал нам ее помощник. - Мы с ней сегодня общались. Все нормально с ней. Что вы ходите, человеку почти 90 лет?.. А то, что пишут про успокоительные средства, это вранье. Татьяна Васильевна в адекватном состоянии.

Пока Доронина лечит ковид, МХАТ им.Горького (она служит там президентом) готовится к ремонту. Вот-вот начнется ремонт сцены и зрительного зала. Спектакли уже не играют. Идут читки пьес, репетиции. По случаю закрытия театра должно было пройти собрание труппы, где генеральный директор Владимир Кехман обещал рассказать о планах. Но собрания не было. Кехман тоже заболел.

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