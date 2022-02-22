В Россию въехали уже более 93,5 тысячи беженцев из Донбасса

В Россию приехали уже без малого сто тысяч беженцев из Донбасса. Фото: REUTERS

По состоянию на 22 февраля в Россию приехали уже более 93,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Сообщается, что большинство беженцев имеют гражданство Украины.

«Границу с Россией, по данным на вечер вторника, пересекли более 93,5 тыс. человек. Из этого числа почти 60 тыс. граждан Украины, свыше 34 тыс. граждан РФ и порядка 200 граждан иных государств», - сказал собеседник агентству.

Эту информацию подтвердил заместитель министра обороны России Николай Панков, выступая на заседании Совета Федерации во вторник 22 февраля.

«Количество беженцев, женщин, детей, стариков только в последние дни покинувших свой кров, только в последние дни составило около 100 тысяч человек. В том числе 29 865 детей», - сказал Николай Панков.

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Ситуация в Донбассе 22 февраля 2022 года: онлайн-трансляция обновляется.