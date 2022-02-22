Байден заявил о введении санкций в отношении суверенного долга России

Байден рассказал о новых антироссийских санкциях. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден рассказал об антироссийских санкциях, которые Соединенные Штаты намерены ввести после того, как РФ признала суверенитет республик Донбасса. Об этом американский президент заявил во вторник 22 февраля.

«Сейчас я ввожу санкции против России в ответ на ее действия на Украине. Мы продолжим распространять санкции на российские банки и на ее суверенный долг. Завтра мы наложим санкции на отдельных лиц, являющихся союзниками Кремля. И Россия заплатит еще дороже за продолжение своей агрессии», - заявил Байден.

Американский президент заявил о введении санкций в отношении двух российских банков, отметив, что они будут введены уже 22 февраля. На следующий день, 23 февраля, санкции будут введены в отношении представителей элит России, уточнил Байден.

Президент США добавил, что направит свои усилия на сотрудничество с Германией с целью не допустить запуск «Северного потока-2».

В то же время Джо Байден признал, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике США.

Также Байден заявил о нежелании США воевать с Россией, но анонсировал усиление американского военного присутствия в Европе.