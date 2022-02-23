США пригрозили ввести санкции в отношении Сбера и ВТБ Фото: REUTERS

США готовы при необходимости ввести санкции в отношении нескольких крупных российских банков - Сбера и ВТБ. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

- Ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности. Если это вторжение продолжится, то мы готовы нажать кнопку, чтобы предпринять дальнейшие действия в отношении самых крупных российских финансовых институтов, включая Сбербанк и ВТБ, - заявил американский представитель.

Президент США Джо Байден ранее рассказал об антироссийских санкциях, которые Соединенные Штаты намерены ввести после того, как РФ признала суверенитет республик Донбасса. При этом он признал, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике США.

Ранее сайт kp.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против России. В частности, речь идет об ограничительных мерах против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов.