Боррель удалил запись в Twitter о запрете шопинга для российских депутатов в ЕС Фото: REUTERS

Глава дипломатии Европейского союза(ЕС) Жозеп Боррель, вероятно, принял решение удалить свой пост в Twitter, где сообщалось, что санкции ЕС лишат российских депутатов возможности проводить время в Европе. Сейчас размещенный ранее пост в социальной сети отсутствует: "Такой страницы не существует".

В публикации говорилось, что теперь больше трех сотен российских депутатов Государственной думы РФ обойдутся без "шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене". Это связано с тем, что они "проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР".

На сообщение уже отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заявила, что подобные заявления со стороны якобы «цивилизованных стран» граничат с потерей человеческого облика.

Она напомнила, что по оценкам ОБСЕ за время войны в Донбассе погибло более 13 тысяч человек.

- От Вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шоппинг и вечеринки - то, что волнует по-настоящему, - отметила Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов в Антверпене (для российских депутатов - прим.ред)"

Ранее сайт kp.ru писал, что Боррель, комментируя у себя в Twitter новые антироссийские санкции, заявил, что теперь фигуранты списка не смогут ходить по магазинам в Милане. По его словам, ограничительные меры затронут 351 депутата Государственной думы РФ, которые "проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР".