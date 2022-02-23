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В мире22 февраля 2022 21:37

Санкции ЕС лишат российских депутатов шопинга в Милане

Пакет ограничительных мер затронет 351 депутата Госдумы РФ
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Санкции ЕС лишат российских депутатов шопинга в Милане

Санкции ЕС лишат российских депутатов шопинга в Милане

Фото: REUTERS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, комментируя у себя в Twitter новые антироссийские санкции, заявил, что теперь фигуранты списка не смогут ходить по магазинам в Милане.

По его словам, ограничительные меры затронут 351 депутата Государственной думы РФ, которые "проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР".

- Это будет распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы ... Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене, - написал Боррель.

До этого пресс-секретарь Белого дома анонсировала новые санкции со стороны Соединенных Штатов. По ее словам, о них будет объявлено в скором времени. Также отмечалось, что Соединенные Штаты приветствуют решение канцлера Германии Олафа Шольца об остановке сертификации газопровода "Северный поток - 2" в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ЛНР.

Ранее Джонсон объявил о санкциях против России. Речь идет об ограничительных мерах против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов.