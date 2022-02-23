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Происшествия22 февраля 2022 22:12

В ЛНР два мирных жителя погибли в результате обстрела украинских силовиков

Народная милиция ЛНР назвала обстрел автомобиля терактом
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
В ЛНР два мирных жителя погибли в результате обстрела украинских силовиков

В ЛНР два мирных жителя погибли в результате обстрела украинских силовиков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Луганской народной республике (ЛНР) два человека погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом ночью 23 февраля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)..

Отмечается, что жертвам инцидента стали двое мирных жителей. Народная милиция ЛНР уже назвала произошедшее терактом.

- В 23:35 вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня...применив ПТРК (1 ПТУР). В результате прямого попадания в легковой автомобиль погибло двое мирных жителей, - говорится в заявлении СЦКК.

До этого сообщалось, что группа журналистов из России, Донецкой народной республики (ДНР), а также Соединенных Штатов и Италии попали под обстрел в Донбассе под Горловкой. Инцидент произошел неподалеку от машины, которая была взорвана утром во вторник, 22 февраля.