В Донецке произошел взрыв на территории телецентра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на 23 февраля в Донецке прогремел взрыв прогремел. Ориентировочно, это произошло около часа ночи в районе местного телецентра.

Сейчас в центральной части города нет видимого возгорания, также отсутствуют столбы дыма или другие признаки пожара, сообщает корреспондент РИА Новости.

Незадолго до этого сообщалось, что в Луганской народной республике два человека погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Жертвам инцидента стали двое мирных жителей. Народная милиция ЛНР уже назвала произошедшее терактом.

Напомним, сегодня, 22 февраля, пресс-служба Народной милиции Донецкой народной республики сообщила, что украинские диверсанты взорвали автомобиль на трассе Донецк – Горловка. Как писал сайт kp.ru, в результате происшествия погибли три человека - все мирные жители ДНР..