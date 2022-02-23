Минфин США заявил о введении санкций против ВЭБ и Промсвязьбанка Фото: REUTERS

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка (ПСБ), а также 42 их дочерних компаний. Об этом говорится в пресс-релизе американского Минфина.

Отмечается, что рестрикции вводятся из-за решения российской стороны признать независимость ЛНР и ДНР. В черные списки США по ДНР и ЛНР также попали сыновья Бортникова, Кириенко и Фрадкова.

- ПСБ и 17 его дочерних предприятий были определены как принадлежащие или контролируемые <...> ПСБ. Все эти 17 заблокированных дочерних предприятий находятся в России и представляют собой широкий спектр компаний, - указывается в документе.

Кроме того, американская сторон ввела санкции против пяти коммерческих судов, принадлежащих компании "ПСБ Лизинг" - дочернего предприятия Промсвязьбанка.

Также в США заявили о готовности при необходимости ввести санкции в отношении нескольких крупных российских банков - Сбера и ВТБ.