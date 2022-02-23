Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с главой МИД России Лавровым Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой объявил, что отменяет планировавшуюся накануне встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

- Нет смысла сейчас двигаться вперед с этой встречей. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами, все согласились, - заявил Блинкен.

Представитель Госдепа также отметил, что до этого уже направил Лаврову письмо с оповещением о принятом решении.

Накануне МИД России сообщил, что российская сторона не отказывается от ранее запланированной встречи главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, внешнеполитические ведомства России и США прорабатывали возможность встречи Лаврова с Блинкеном. Предполагалось, что переговоры состоятся 24 февраля 2022 года в Женеве.

Ранее kp.ru писал, как прошла встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в конце января 2022 года. Основной темой саммита стало обсуждение проекта договора России с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.