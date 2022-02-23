Псаки: США видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты на всей территории Восточной Украины видят "зеленых человечков.

По ее словам, это люди, которые не носят форму, но ведут себя как российские военные.

- Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные, - сказала Псаки журналистам во время выступления на брифинге.

Ранее Белый дом сообщил, что расценивает последние события вокруг Украины как "начало российского вторжения". В связи с этим США готовятся дать жесткий ответ на последние действия России, которая признала суверенитет ДНР и ЛНР и подписала с этими республиками договора о дружбе и сотрудничестве. Напомним, после признания РФ республик Донбасса США полностью вывели свои силы специального назначения с территории Украины.