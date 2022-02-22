Белый дом назвал последние события вокруг Украины «началом российского вторжения»

В Белом доме назвали последние события вокруг Украины "началом российского вторжения". Фото: REUTERS

Белый дом расценивает последние события вокруг Украины как «начало российского вторжения». Об этом заявил во вторник 22 февраля представитель Белого дома Джонатан Файнер.

«Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину», - сказал заместитель советника президента США по нацбезопасности, комментируя ситуацию в эфире телеканала CNN.

Джонатан Файнер заострил внимание на то, что США намеревается дать жесткий ответ на последние действия России, которая признала суверенитет ДНР и ЛНР и подписала с этими республиками договора о дружбе и сотрудничестве.

«И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким», - заявил Файнер.

Ранее сообщалось, что после признания Россией республик Донбасса США полностью вывели свои силы специального назначения с территории Украины.

Экономист Алексей Зубец считает, что Запад не будет вводить жесткие санкции против России после признания ДНР и ЛНР. Подробности здесь на kp.ru.

В то же время политолог Сергей Марков заявил, что Украина и США с облегчением отнеслись к решению России признать республики Донбасса.

О том, какова была первая реакция Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР, читайте здесь на kp.ru.