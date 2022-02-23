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В мире23 февраля 2022 2:07

Генсек ООН не захотел признавать происходящее в Донбассе геноцидом

По его мнению, "это не тот случай"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (51)Комментарии (51)(51)
Генсек ООН не захотел признавать происходящее в Донбассе геноцидом

Генсек ООН не захотел признавать происходящее в Донбассе геноцидом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом.

По его мнению, " это не тот случай".

- Геноцид - преступление, которое четко определено, и (случаи геноцида) должны определяться в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это тот случай, - сказал Гутерриш, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова цитируют РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава немецкого правительства в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию о термине "геноцид". Он пояснил, что российский лидер заявляет о том, что "в Донбассе происходит что-то вроде геноцида".

Позже Госдепартамент США отреагировал на слова Путина. Там заявили, что не согласны с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе: для таких оценок "нет оснований".