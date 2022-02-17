Госдеп США прокомментировал заявления о "геноциде" в Донбассе Фото: REUTERS

Госдепартамент США не соглашается с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе: для таких оценок "нет оснований". Об этом 16 февраля заявил официальный представитель дипведомства Нед Прайс.

- Мы обеспокоены заявлениями президента России Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований, - заявил прайс.

Напомним, ситуация на юго-востоке Украины схожа с геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президентского Совета по правам человека 16 февраля. Российский лидер отреагировал на просьбу исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского о введении в законодательство таких понятий, как "геноцид" и "призывы к геноциду".

Также в декабре 2021 года президент заметил, что гражданам России, живущим на Донбассе, надо гарантировать все социальные права, положенные в нашей стране.

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