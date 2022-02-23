Премьер Украины Шмыгаль считает невозможным выполнение выдвинутых Путиным условий Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти Киева считают невозможным выполнение условий для урегулирования кризиса вокруг Украины, которые ранее озвучил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, это противоречит выбору украинского общества. Об этом он написал в посте в своем телеграм-канале.

Премьер-министр Украины также высказался относительно высказанных Путиным условий во вторник вечером в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

- Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно, - признался Шмыгаль.

Напомним, накануне Путин рассказал, что его американский коллега Джо Байден заявил о намерении НАТО не принимать Украину в альянс в ближайшее время. Байден рассказала и о возможности моратория на прием Украины в НАТО, отметил Путин.

Также Путин заявил, что Россия категорически возражает против приема Украины в Североатлантический альянс. Он констатировал, что лучшее решение этого вопроса - добровольный отказ киевских властей от вступления в НАТО.