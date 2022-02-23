Немецкий политолог Рар: Введение санкций против российского газа станет самоубийством для Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий политолог Александр Рар оценил возможность введения санкций против российского газа и решение о приостановке сертификации "Северного потока - 2".

По мнению эксперта, для Европы это будет "самоубийством". Все дело в том, что европейским странам необходим российский газ - им "судорожно" нужны дополнительные поставки голубого топлива.

- Никто препятствовать поставкам газа не будет, потому что Европе судорожно нужны дополнительные объемы газа из России. Газа здесь не хватает, хранилища полупустые .... Никто санкции против российского газа вводить не будет. Это самоубийственно, - считает политолог. Об этом он рассказал изданию "Вечерняя Москва".

Напомним, на канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет остановлена. Глава немецкого правительства заявил, что это является реакцией на решение Москвы признать независимость ДНР и ЛНР.