Глава комитета Бундестага назвал лицемерием решение об остановке сертификации «Северного потока-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о приостановке сертификации трубопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Москвой независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) не является окончательным. Такое заявление сделал глава комитета Бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст, назвав позицию немецкую правительства по сертификации газопровода лицемерием.

Эрнст отметил, что данное решение немецкого правительства «проблематично», поскольку подобная мера затрагивает и все Европу. Парламентарий указал на то, что запуск газопровода мог бы позитивно сказаться более чем на десяти странах, отметив также, что в последние годы и даже в период холодной войны России и Германии удавалось сохранить партнерство в сфере энергетики.

«Я считаю это лицемерием, потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали», - приводит РБК слова политика, который считает, что решение по приостановке сертификации «Северного потока - 2» вызовет рост цен на газ в Германии.

Напомним, во вторник, 22 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об остановке сертификации «Северного потока – 2», отметив, что Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания. По его словам, данные меры являются реакцией на решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).