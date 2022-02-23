Посол РФ Антонов призвал США заставить Украину сесть за стол переговоров

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал Вашингтон заставить Киев начать переговоры, отметив, что вместо того, чтобы заставить Киев ранее сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, США решили накачивать Украину оружием.

«Белому дому достаточно было заставить официальных представителей Киева сесть за стол переговоров со своими соотечественниками из Донецка и Луганска. Выигрыш для всех сторон конфликта очевиден», - заявил российский посол.

Кроме того, Антонов заявил, что Киев за счет поддержке Вашингтона поверил в возможность разрешения конфликта силовым путем. По его словам, в течение семи лет США поощряли бездействие Украины в вопросе реализации Минских соглашений. Как он отметил, вместо этого западные страны продолжали беспрецедентное давление на Россию и вводил новые санкционные меры.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина «убила» Минские соглашения задолго до того, как Москвой было принято решение признать суверенитет республик Донбасса.