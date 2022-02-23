МВД предлагает высылать мигрантов из России за вождение в нетрезвом виде и коррупцию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МВД России предлагает высылать мигрантов из страны за вождение в нетрезвом виде и коррупционные правонарушения.

Как рассказали ТАСС в ведомстве, МВД подготовило законопроект, согласно которому действующие сейчас меры административного принуждения в виде административного выдворения и депортации объединяются в одно понятие «высылка за пределы России». Вождение в состоянии алкогольного опьянения и коррупция будут определены как «грубые» правонарушения.

Кроме того, высылать мигрантов можно будет за правонарушения экстремистской и террористической направленности, в сфере оборота оружия, наркотиков, посягающие на общественную безопасность или правопорядок в общественных местах. Для реализации положений документа будут вноситься изменения в некоторые законодательные акты, в том числе КоАП.

Как писал сайт kp.ru, с 29 декабря 2021 в России вступили в силу новые правила для мигрантов, по которым все иностранцы должны фотографироваться и проходить дактилоскопию. Причем зарубежные граждане, приехавшие работать, обязаны сделать это в течение 30 дней с момента въезда.